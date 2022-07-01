Россия выходит из соглашений Совета Европы

Глава кабинета министров РФ Михаил Мишустин в пятницу, 1 июля, подписал постановление правительства о прекращении участия России в частичных и расширенных частичных соглашениях Совета Европы, соответствующий.

В документе, опубликованном на официальном портале правовой информации, говорится: «Одобрить предложение Министерства иностранных дел РФ, согласованное с министерством РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, министерством юстиции РФ, министерством просвещения РФ, министерством науки и высшего образования РФ, министерством культуры РФ, министерством спорта РФ, министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, министерством финансов РФ о прекращении с 16 марта 2022 года участия РФ в следующих частичных и расширенных частичных соглашениях Совета Европы»

В постановлении правительства также говорится, что Россия прекращает участие в группе по международному сотрудничеству по наркотикам и зависимостям; в частичном соглашении 1990 года, учреждающим Европейскую комиссию за демократию через право; в частичном открытом соглашении Совета Европы по прогнозированию, предотвращению и оказанию помощи в случае стихийных бедствий и технологических катастроф.

В список также вошли Европейский фонд поддержки совместного кинопроизводства и проката кинематографических и аудиовизуальных работ; Европейская аудиовизуальная обсерватория; расширенное частичное соглашение по спорту Совета Европы; расширенное частичное соглашение о культурных маршрутах Совета Европы, а также расширенное частичное соглашение Совета Европы «Обсерватория по преподаванию истории в Европе».

Москва, Иван Бабурин

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