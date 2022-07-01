США утвердило очередной пакет военной помощи Украине

Министерство обороны США в пятницу, 1 июля, объявило о выделении очередного пакета военной помощи для Украины в размере $820 млн., – сообщают СМИ со ссылкой на пресс-службу Пентагона.

В сообщении американского оборонного ведомства говорится, что военная помощь Украине будет представлена новыми зенитно-ракетными комплексами NASAMS и противоартиллерийскими радарами. Кроме этого, Пентагон предоставит дополнительные боеприпасы для ракетных систем средней дальности HIMARS и 150 тыс. артиллеристских снарядов.

Следует отметить, что, начиная с августа 2021 года это уже 14-й пакет военного вооружения и техники, переданный Украине американцами. В общей сложности США предоставили Украине оружие и другую военную помощь на сумму более $8,8 млрд.

Вашингтон, Иван Бабурин

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