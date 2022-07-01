Администрация президента США отчиталась о доходах своих сотрудников

Белый дом в пятницу, 1 июля, опубликовал отчет о годовом доходе всех 474 сотрудников администрации президента США, – сообщает РИА Новости.

Согласно опубликованной отчетности суммы годового дохода в администрации американского президента варьируются от нуля до 191,3 тысяч долларов.

Максимальный годовой доход в $191,3 тыс. (10 286 201 руб. по курсу) – у старшего политического советника по транспорту Луизы Паевонски, причем она является прикомандированным сотрудником администрации.

У 24 сотрудников доход составляет $180 тыс. (3 347,82 руб. по курсу), среди которых: глава президентской администрации Рональд Кляйн, пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, глава Национального экономического совета Белого дома Брайан Диз, советник президента по нацбезопасности Джейк Салливан.

У секретаря-референта в Белом доме зарплата составляет более $164 тыс. (8 818 280 руб. по курсу) в год, у стенографиста – более $67 тыс. (3 602 590 руб. по курсу), у видеопродюсера более $49 тыс. (2 634 730 руб. по курсу).

Следует отметить, что 16 сотрудников администрации президента США $0. Среди этой категории работников – старшие политсоветники по реформе системы медпомощи Джон Баркет, по общественному здоровью Седжал Хатхи и по вопросам демократии и защиты прав голосования Джастин Левитт.

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»