Кириенко и Пушилин обсудили перспективы угольной отрасли Донбасса

Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин в пятницу, 1 июля, сообщил, что провел совместное совещание с первым замруководителя администрации президента РФ Сергеем Кириенко о перспективах угольной отрасли республики, – сообщают СМИ.

В сообщении в Telegram-канале Пушилина говорится: «Совместно с первым заместителем руководителя администрации президента РФ Сергеем Кириенко, председателем правительства ДНР Виталием Хоценко, руководителями ведомства и гостями республики на крупнейшей шахте «Комсомолец Донбасса» обсудили ситуацию в угольной отрасли. На совещании рассматривались вопросы развития угледобывающей промышленности и обеспечения конкурентоспособности шахт. Например, целесообразность передачи всех социальных объектов с баланса угольных предприятий в муниципальную собственность».

Глава ДНР заявил, что «угольная отрасль в Донбассе выстояла, несмотря на боевые действия и блокаду. В республике имеются необходимые объемы угля, черное золото поступает на предприятия, электростанции, дает свет и тепло, обеспечивая энергетическую безопасность. У отрасли серьезный потенциал для экспорта».

Донецк, Иван Бабурин

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