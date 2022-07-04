Новое правительство Херсонской Военно-гражданской администрации возглавил управленец из правительства Калининградской области

Военно-гражданская администрация (ВГА) Херсонской области в понедельник, 4 июля, сообщила, что в регионе сформировано новое правительство, в которое вошли как местные граждане, так и управленцы из России.

В сообщении Херсонской ВГА говорится, что председателем нового правительства Херсонской области правительства назначен ранее занимавший должность первого заместителя председателя правительства Калининградской области – руководителя аппарата правительства Калининградской области Сергей Елисеев. Его замами стали россияне и херсонцы, ранее занимавшиеся политикой на Украине и в России.

Так, заместителем председателя правительства Херсонской области по вопросам сельского хозяйства стал Алексей Ковалев, экс-депутат Верховной рады Украины IX созыва (фракция «Слуга народа»). Зампредседателя правительства по внутренней политике назначен Владимир Беспалов, ранее – первый заместитель министра по муниципальному развитию и внутренней политике Калининградской области. Министерство образования и науки возглавил Михаил Родиков, ранее занимавший пост замглавы администрации городского округа Кашира Московской области.

В сообщении на официальном Telegram-канале Херсонской ВГА говорится следующее: «Я, глава ВГА Херсонской области Владимир Сальдо, изучив опыт построения структур органов власти в регионах Российской Федерации, решил сформировать правительство Херсонской области и подобрать туда лучшие кадры не только среди жителей Херсонщины, но и среди российских профессионалов и управленцев. Это не временная, не военная, не какая-то промежуточная администрация, а полноценный орган власти. То, что в состав этого правительства входят не только херсонцы, но и российские управленцы, предельно ясно говорит о направлении будущего Херсонской области. Это направление – в Россию».

Херсон, Иван Бабурин

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