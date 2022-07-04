Bild: Скандальный посол Украины в Германии может покинуть пост

Посол Украины в Германии Андрей Мельник возможно оставит свой пост и осенью вернется в Киев на должность замглавы МИДа страны, – сообщает в понедельник, 4 июля, немецкое издание Bild.

Издание со ссылкой на слова представителя правительства Украины пишет: «Такое предложение министерство иностранных дел сделало украинскому президенту Зеленскому. Андрея Мельника очень ценят в Киеве за его работу».

По мнению Bild причиной отзыва Мельника из Берлина послужили недавние его высказывания о пособнике гитлеровцев Степане Бандере. В то же время источники издания в украинском правительстве подчеркнули, что переезд Мельника из Берлина в Киев не будет воспринят как увольнение. При этом, как напоминает Bild, глава украинского представительства в Берлине «пробыл послом в ФРГ восемь лет и даже пережил смену президента в Киеве, что весьма необычно. Как правило, послы обычно остаются в должности в течение четырех лет, максимум шесть лет».

Отмечается, что во внешнеполитическом ведомстве Украины комментировать кадровые перестановки не стали. Сам Мельник от комментариев также отказался.

Напомним, что ранее Андрей Мельник в интервью немецкому журналисту и блогеру Тило Юнгу назвал неправдой и «русским нарративом» данные о причастности бандеровцев к массовым убийствам поляков и евреев, после чего в Польше обвинили украинского посла в фальсификации истории.

Берлин, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»