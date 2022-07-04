Жена Зеленского примет участие в «саммите первых леди и джентльменов»

Супруга украинского президента Елена Зеленская во время своего выступления по видеосвязи на конференции по восстановлению Украины в швейцарском Лугано в понедельник, 4 июля, заявила, что 23 июля примет участие в саммите первых леди и джентльменов, т.е. – «жен и мужей глав государств», – сообщает украинское издание Страна.ua.

По словам Зеленской, сообщает издание, «одним из ее главных приоритетов является отсутствие барьеров, поскольку война ежедневно калечит десятки людей. Также на саммите будут говорить о психическом здоровье пострадавших».

Сообщается, что саммит 23 июля будет уже вторым по счету. Дебютный саммит первых леди и джентльменов состоялся в августе 2021 года.

Киев, Иван Бабурин

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