Швеция и Финляндия завершили переговоры о вступлении в НАТО

Финляндия и Швеция на уровне глав МИД и министров обороны стран в понедельник, 4 июля, начали и за один раунд завершили переговоры о присоединении к НАТО. Во вторник, 5 июля, будет подписан протокол о вступлении в альянс, – сообщает ТАСС.

В распространенном заявлении НАТО говорится: «Финляндия и Швеция завершили 4 июля переговоры о вступлении в НАТО в соответствии с договоренностью на саммите НАТО в Мадриде (28-30 июня). Обе страны официально подтвердили свое желание и способность выполнять политические, юридические и военные обязательства, предусмотренные членством в НАТО».

«После завершения переговоров союзники [по альянсу] должны подписать 5 июля в штаб-квартире НАТО протоколы о вступлении Финляндии и Швеции в альянс. Далее протоколы о вступлении будут направлены странам НАТО для ратификации в соответствии с их национальными процедурами», – сообщается в заявлении Альянса.

Напомним, что Финляндия и Швеция 18 мая подали заявки на вхождение в состав военного блока НАТО.

Брюссель, Иван Бабурин

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