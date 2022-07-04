Статую Свободы в США предложено снести, если посадят Ассанжа

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор на пресс-конференции в понедельник, 4 июля, заявил, что если суд США страны вынесет обвинительный приговор журналисту Джулиану Ассанжу, то статую Свободы нужно будет демонтировать, – сообщает ТАСС.

Мексиканский лидер, в частности, сказал: «Если его привезут в США и приговорят к максимальному наказанию, к смерти в тюрьме, нужно будет начать кампанию за то, чтобы разобрать находящуюся в Нью-Йорке статую Свободы, подаренную французами, потому что она уже не будет символом свободы».

Обрадор также заявил, что на следующей неделе будет обсуждать ситуацию вокруг Ассанжа с президентом США Джо Байденом во время переговоров в Вашингтоне.

Следует напомнить, что президент Мексики в начале января текущего года говорил, что обращался к экс-президенту США Дональду Трампу с просьбой снять обвинения с основателя WikiLeaks, а также заявлял о готовности предоставить Джулиану Ассанжу убежище.

Глава МВД Великобритании Прити Пател 17 июня приняла решение экстрадировать Ассанжа в США, где ему по совокупности предъявленных обвинений может грозить до 175 лет лишения свободы.

Мехико, Иван Бабурин

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