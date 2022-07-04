Минобороны РФ: Украинские боевики планируют взорвать мосты и обвинить в этом ВС России

Начальник Национального центра управления обороной (НЦУО) РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев на брифинге в понедельник, 4 июля, сообщил, что украинские неонацисты планируют взорвать мосты через одну из рек в Сумской области для дальнейших обвинений в неизбирательных ударах российских военных.

Генерал-полковник Мизинцев, в частности, сказал: «В Белополье Сумской области украинские неонацисты заминировали мосты через реку Крыга, которые они намерены взорвать и по уже отработанному сценарию с широким освещением в украинских и западных СМИ обвинить российские Вооруженные Силы в якобы неизбирательных ударах по критически важным объектам транспортной инфраструктуры».

«Российская сторона не наносит удары по объектам гражданской инфраструктуры в ходе спецоперации и исключительно гуманно относится к мирному населению», – заявил представитель минобороны России.

Москва, Иван Бабурин

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