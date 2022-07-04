Минобороны РФ: В спортзале одной из школ ДНР боевики ВСУ удерживают гражданских

Начальник Национального центра управления обороной (НЦУО) РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев на брифинге в понедельник, 4 июля, сообщил, что украинские войска в спортзале школы Северска в ДНР удерживают местных жителей, разместив технику, артиллерию и РСЗО рядом с учебным учреждением.

Генерал-полковник Мизинцев на брифинге сказал: «В Северске Донецкой Народной Республики, в школе №2 по улице Богдана Хмельницкого, размещена бронетехника, крупнокалиберная артиллерия и РСЗО украинских вооруженных формирований, а в спортзале под предлогом якобы обеспечения безопасности удерживают жителей близлежащих домов».

Кроме того, начальник НЦУО РФ заявил, что «в Одессе, на территории школы №25 (улица Академика Филатова), дислоцированы подразделения ВСУ и территориальной обороны, а в непосредственной близости от учебного заведения размещены тяжелая техника и артиллерия».

«В Щербиновке Донецкой Народной Республики, в школе №21 по улице Дзержинского, украинскими националистами оборудованы огневые позиции и снайперские точки, подходы к зданию заминированы, но об этом местное население умышленно не уведомлено», – сообщил журналистам представитель минобороны России.

Москва, Иван Бабурин

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