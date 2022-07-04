МИД Приднестровья: Объединение Молдавии и Румынии уже произошло

Министр иностранных дел Приднестровья Виталий Игнатьев заявил, что неформальное объединение Молдавии и Румынии уже произошло, – сообщает телеканал «Первый Приднестровский».

В эфире телеканала 3 июля Игнатьев сказал: «Есть неверное представление об объединении (унирии) Молдавии и Румынии. Некоторые люди считают, что при унирии Молдавия должна отказаться от своей государственности, чтобы стать частью Румынии, но это не так».

«Унирия, как каковая, уже произошла. В Молдавии живет миллион граждан Румынии, вся законодательная база этого государства основана на румынских, европейских законах. Они работают с румынским законодательством, адаптируют и имплементируют его. Вся система образования выстроена по румынскому образцу. Новые политики, которые находятся у власти в Молдавии, являются румынами по менталитету, культуре, языку, образованию», – заявил глава Приднестровского МИДа.

Приднестровский дипломат также отметил, что «эти люди реализуют румынскую политику во втором румынском государстве. А еще проводятся совместные заседания парламента и даже есть общие танцы. Процесс произошел, просто многие не замечают. Молдавская власть транслирует позицию Бухареста, занимает антироссийскую позицию, присоединилась к антироссийским санкциям, в том числе и банковским санкциям, заблокировав российские карты».

Следует отметить, что «унирия» или «унионизм» – это движение за объединение Румынии и Молдавии в единое государство с центром в Бухаресте. Это является частью проекта «Великая Румыния» (România Mare).

Тирасполь, Иван Бабурин

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