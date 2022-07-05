Старый и некомпетентный – американцы не хотят, чтоб Байден баллотировался в президенты на второй срок

Более 70 процентов американцев не хотят, чтобы президент Джо Байден баллотировался на второй президентский срок. Это следует из опроса, проведенного по заказу издания The Hill в Harris Company и Гарвардском политическом институте. Президентские выборы в США пройдут в 2024 году, когда Байдену будет 81 год.

По данным опроса, около 71% американцев считают, что Байдену не следует баллотироваться на второй срок. Треть опрошенных считают, что 79-летний Байден уже слишком стар – на момент следующих президентских выборов ему будет 81 год. Еще 45 процентов респондентов заявили, что он недостаточно хорош, некомпетентен, для этой работы. Только 38 процентов американцев одобряют работу Байдена на посту главы Белого дома, что является самым низким показателем с начала его президентства.

Сообщения из Белого дома показывают, что Байдена раздражают слухи о его будущем. Проблема усугубляется стремительным ростом инфляции, провалами внешней политики и трудностями с принятием законов, пишет The Times.

«Президент Байден может захотеть снова баллотироваться, но избиратели говорят «нет» идее второго срока, потому что они отвергают его как президента», – рассказал Марк Пенн, глава избирательной группы. «На президентских праймериз от Демократической партии за него проголосовали бы только 30 процентов демократов», – добавил он.

Кроме того, демократы Байдена рискуют понести крупные потери на предстоящих ноябрьских выборах, партия может потерять незначительное большинство в обеих палатах Конгресса. Конгресс, возглавляемый республиканцами, сделал бы практически невозможным выполнение программы президента, включая реформирование избирательной системы.

По данным некоторых СМИ, бывший президент Дональд Трамп, до сих пор пользующийся большой популярностью среди рядовых членов своей Республиканской партии, рассматривает возможность выдвижения своей кандидатуры в президенты. Было широко распространено мнение, что 76-летний Трамп подождет до ноябрьских выборов, чтобы решить, будет ли он баллотироваться снова.

Кандидаты в президенты обычно делают заявление о выдвижении примерно за год до выборов. Однако некоторые сторонники Трампа призывают его высказаться по выборам в ближайшие недели.

Вашингтон, Елена Васильева

© 2022, РИА «Новый День»