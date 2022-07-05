В Латвии хотят возродить воинскую службу по всеобщему призыву

Министр обороны Латвии Артис Пабрикс во вторник, 5 июля, заявил, что в стране нужно вернуть призыв на всеобщую военную службу. Теперь решение должен принять Сейм (парламент) республики, – сообщает Sputnik Ближнее зарубежье.

По словам Пабрикса призывать в армию Латвии планируют мужчин от 18 до 27 лет сроком на один год с отпуском на 30 суток. Обновленную систему комплектования армии хотят ввести с 2028 года.

Кроме того, сообщается, что Сейм Латвии ранее принял закон, который разрешает отправку войск за рубеж по решению министра обороны. Параллельно решено повысить зарплату для латвийских военных, которые отправляются в другую страну.

Рига, Иван Бабурин

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