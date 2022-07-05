НАТО не планирует размещать дополнительный контингент в Швеции и Финляндии

Заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ во вторник, 5 июля, заявил, что НАТО не планирует размещать дополнительные подразделения в Швеции и Финляндии, когда эти две страны присоединятся к Североатлантическому альянсу, – сообщает французское агентство AFP.

В телефонном интервью AFP Мирча Джоанэ сказал, что «учитывая военную эффективность армий Швеции и Финляндии, мы не планируем иметь дополнительное присутствие. У них есть грозные национальные силы. Они способны защитить себя».

«Кроме того, – сказал замгенсека НАТО, – «такое развертывание стало бы как размахивание красной тряпкой перед президентом России Владимиром Путиным. В настоящее время мы не собираемся размещать базы НАТО в этих двух странах, потому что это страны с очень высокой военной и стратегической зрелостью».

Во вторник, 5 июля, Атлантический альянс начал процесс интеграции, который должен быть одобрен парламентами тридцати стран-членов блока НАТО. Под большим знаком вопроса Турция, которая обещает свою поддержку взамен изменениям в Стокгольме и Хельсинки по отношению к курдским боевикам, сражающимся с Анкарой, – пишет AFP.

Париж, Иван Бабурин

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