Польша готовит очередные санкции против России

Заместитель министра внутренних дел и администрации Польши Мачей Вонсик во вторник, 5 июля, заявил, что его страна может распространить свои национальные санкции еще на 200 российских предприятий и физических лиц, – сообщает Польское телевидения.

В эфире телеканала Вонсик сказал:«Было 50 позиций: 15 физических лиц, 35 предприятий. Это был первый этап 24 апреля этого года. У нас есть 200 заявлений, приготовленных службами».

Как отмечает РИА Новости, весной текущего года Польша ввела собственные санкции в отношении 50 российских физических и юридических лиц, среди которых «Газпром», «Новатэк», «Акрон», «Фосагро», Go Sport, Лаборатория Касперского, Олег Дерипаска, Михаил Фридман, Михаил Гуцериев, Вячеслав Кантор, Евгений Касперский, Игорь Сечин, Виктор Вексельберг.

Следует отметить, что во вторник, 5 июля, стало известно, что правительством Польши был одобрен законопроект, согласно которому можно будет с целью последующей продажи вводить на попавших под санкции российских предприятиях принудительное правление.

Варшава, Иван Бабурин

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