Кадыров посоветовал боевикам ВСУ бежать

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров во вторник, 5 июля, посоветовал боевикам украинских формирований продолжить отступление, несмотря на заявления киевских властей о намерении вернуть территории. Об этом он написал.



В своем Telegram-канале Кадыров написал: «Зеленский говорит, что заберет Лисичанск, а его бандерщина говорит обратное. Мой вам совет – бегите! Это у вас хорошо получается».

Таким обращением глава Чечни прокомментировал видео, на котором военные в форме ВСУ, разговаривающие на смеси русского и украинского языков, бегут по дороге, при этом один из них комментирует свои действия словами: «Спасение из ада».

Грозный, Иван Бабурин

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