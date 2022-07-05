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Вторник, 5 июля 2022, 21:20 мск

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Главы сразу двух министерств Великобритании подали в отставку

Фото: Pixabay

Главы министерств финансов и здравоохранения Великобритании Риши Сунак и Саджид Джавид объявили об уходе в отставку, – сообщает РИА Новости.

Министр финансов Соединенного королевства Риши Сунак в своем Twitter написал: «Общество вправе ожидать, что правительство управляется должным образом, серьезно и компетентно. Пусть это будет моя последняя работа в качестве министра, но я верю, что за эти стандарты стоит бороться, и поэтому ухожу в отставку».

В свою очередь Саджид Джавид, заявил о решении покинуть пост главы Минздрава из-за «потери доверия» к премьер-министру Великобритании Борису Джонсону.

В британских СМИ и соцсетях также пишут, что оба министра покидают свои посты из-за скандалов вокруг «ковидных» вечеринок Джонсона.

Лондон, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»

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