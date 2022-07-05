Начальник Национального центра управления обороной (НЦУО) РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев на брифинге во вторник, 5 июля, сообщил, что украинские националисты планируют подорвать емкости с жидким хлором на насосно-фильтрационной станции в ДНР.

В ходе брифинга генерал-полковник Мизинцев сказал: «В Николаевке ДНР осуществляется подготовка провокации с применением отравляющих веществ. На насосно-фильтрационную станцию Славянской ТЭС завезены емкости с жидким хлором».

«В Николаеве на территории предприятия «УкрХимТрансАммиак» боевики оборудовали позиции артиллерии и РСЗО. В Харькове на предприятии «Харьков Химпром» дислоцированы подразделения теробороны и размещено тяжелое вооружение. В Одессе в непосредственной близости от ОАО «Одесский портовый холодильник» размещена бронетехника и крупнокалиберная артиллерия подразделений ВСУ», – рассказал журналистам начальник НЦУО России.

Михаил Мизинцев заявил, что Россия предупреждает «цивилизованный Запад» о готовящейся провокации, при реализации которой украинские власти снова обвинят российских военнослужащих в якобы неизбирательных ударах по химически опасным объектам с широким распространением сфабрикованных материалов в украинских и западных СМИ.

Москва, Иван Бабурин

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