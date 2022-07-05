Новым министром здравоохранения Великобритании назначен бывший канцлер герцогства Ланкастер, руководитель аппарата Бориса Джонсона Стив Барклай, – сообщает телеканал Sky News.

В сообщении говорится: «Стив Барклай назначен министром здравоохранения. Сегодня вечером, через несколько часов после отставки Саджида Джавида, был выбран новый министр здравоохранения. Стив Барклай, бывший канцлер герцогства Ланкастер, получил эту должность».

Ранее Стив Барклай занимал также должность министра по выходу Великобритании из Европейского союза и был главным секретарем Казначейства.

Вновь назначенный министр здравоохранения Соединенного королевства окончил частную школу короля Эдуарда VII и королевы Марии в Литам-Сент-Эннсе, затем изучал историю в Кембридже (прерывал учебу на один год, в течение которого прослушал курс в Военной академии в Сандхерсте и пять месяцев отслужил в звании второго лейтенанта в Королевском стрелковом полку). В 1998 году окончил юридический колледж в Честере, получив квалификацию солиситора.

Работал юристом в Axa Insurance, занимал директорскую должность в банке Barclays, отвечая за борьбу с отмыванием денег.

Напомним, что ранее сегодня главы минфина и минздрава Риши Сунак и Саджид Джавид подали в отставку из-за недоверия к Джонсону и несогласия с его методами руководства.

Лондон, Иван Бабурин

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