Белоруссия заблокировала акции недружественных стран

Власти Белоруссии во вторник, 5 июля, заявили о заморозке иностранных пакетов акций из «недружественных стран» в 190 белорусских компаниях в ответ на западные санкции.

В сообщении на Национальном правовом интернет-портале Белоруссии говорится: «В целях защиты интересов Республики Беларусь акции блокируются на депозитных счетах их владельцев по перечню на основании приказа Минфина об ограничении обращения с ценными бумагами. Эта мера касается пакетов акций, принадлежащих акционерам из стран, которые совершают недружественные действия в отношении белорусских юридических и/или физических лиц. Им запрещено распоряжаться своими акциями».

Минск, Иван Бабурин

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