Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон вечером во вторник, 5 июля назначил новым министром финансов королевства действующего министра образования Надхима Захави вместо подавшего в отставку несколькими часами ранее Риши Сунака, – сообщает французское агентство AFP.

Канцелярия британского премьер-министра сообщила, что королева Елизавета II одобрила назначение Надхима Захави.

Курд иракского происхождения 55-летний Надхим Захави стал соучредителем известного социологического агентства YouGov и начал свою политическую карьеру в консервативных кругах Лондона, прежде чем стать депутатом в 2010 году. Он приобрел популярность, руководя вакцинацией британцев во время пандемии, – сообщает AFP.

Назначение Захави произошло после отставки его предшественника Риши Сунака и министра здравоохранения Великобритании Саджида Джавида, который с интервалом в несколько минут объявил о выходе из правительства, устав от неоднократных скандалов. Саджид Джавид был заменен в отделе здравоохранения Стивом Барклаем, ранее отвечавшим за координацию действий правительства в Соединенном королевстве.

Лондон, Иван Бабурин

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