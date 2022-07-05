В США заявили, что с их помощью война в Донбассе затянется

Официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер на брифинге во вторник, 5 июля, заявила, что США прогнозируют, что с их поддержкой Украины борьба в Донбассе будет затяжной, – сообщает РИА Новости.

Пресс-секретарь администрации США сказала журналистам: «Борьба в Донбассе может быть продолжительной и затяжной, и мы увидим потери и достижения с обеих сторон. Это не означает, что Россия добьется своих целей, а Украина перестанет сражаться… Мы будем поддерживать Украину, мы дали им самый большой объем поддержки, что касается сферы безопасности. И мы не остановимся».

«Россия не демонстрирует готовности к переговорам», – заявила также Карин Жан-Пьер.

Вашингтон, Иван Бабурин

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