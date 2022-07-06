В Великобритании еще пять министров подали в отставку и призвали Джонсона последовать их примеру

Кабинет министров Великобритании в среду, 6 июля, покинул министр промышленности Ли Роули. Вместе с Роули подали в отставку еще четыре члена правительства, – сообщает РИА Новости.

Сообщается, что покинувшие британский кабмин члены правительства, подписали совместное письмо, в котором призвали премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона уйти со своего поста.

В письме, опубликованном в Twitter, говорится: «С глубоким сожалением мы уходим с постов членов правительства. По доброй воле, мы просим вас ради блага партии и страны уйти в отставку».

Как отмечает, в свою очередь, The Daily Telegraph, вечером в среду, 6 июля, может состояться второе голосование по вотуму доверия премьер-министру Великобритании Борису Джонсону.

Следует отметить, что в течение последних 24 часов в правительстве Соединенного королевства свои посты покинул глава минфина Риши Сунак, глава минздрава Саджид Джавид, министр по делам детей и семьи Уилл Куинс, министр по делам школ Робин Уолкер и другие. Кроме того, об отставке объявили некоторые видные партийные чиновники. Всего из состава правительства Великобритании за последние сутки вышли 27 человек.

Лондон, Иван Бабурин

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