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Среда, 6 июля 2022, 17:58 мск

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В белорусской разведке заявили, что Запад готовится к войне

Начальник главного разведывательного управления – заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Белоруссии Руслан Косыгин в среду, 6 июля, заявил, что военные приготовления Запада, в том числе на территории Польши являются подготовкой к войне на восточном направлении, – сообщает белорусское агентство Белта.

В частности, агентство приводит такие слова Косыгина: «Запад начинает приходить к пониманию того, что традиционные методы гибридной агрессии против Беларуси и России не приносят нужного результата. И именно в этой связи Вашингтон и Брюссель уже даже не скрывают, что фактически готовятся к вооруженному столкновению с нашими странами».

Минск, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»

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