Молдавия устроила блокаду Приднестровья

Министр иностранных дел Приднестровья Виталий Игнатьев на встрече со спецпредставителем председателя ОБСЕ Томасом Майер-Хартингом в среду, 6 июля, заявил, что Молдавия ведет деструктивную политику в отношении Приднестровья, устраивая блокаду и не исполняя достигнутые ранее договоренности, – сообщает пресс-служба МИД ПМР.

В сообщении внешнеполитического ведомства Приднестровья говорится: «Глава приднестровского ведомства отметил, что Кишинев до сих пор не исполняет гуманитарные договоренности, достигнутые в 2016 году. Кроме того, молдавская сторона блокирует доставку в Приднестровье лекарств и товаров первой необходимости, пользуясь тем, что Украина закрыла границу с ПМР».

«Рассчитываем на то, что общими усилиями нам удастся обеспечить права и интересы людей, не дожидаясь вызревания политической воли у Кишинева. Они должны быть обеспечены здесь и сейчас, вне каких-то календарей, графиков и так далее, тем более что по большинству из этих вопросов мы достигли соглашения», – сказал Виталий Игнатьев и указал на то, что Молдавия взяла курс на милитаризацию, что усиливает нестабильность в регионе.

Тирасполь, Иван Бабурин

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