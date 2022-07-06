В России запретят «усыплять» здоровых животных

Законопроект о запрете умерщвления в приютах животных, если у них нет травм, неизлечимых заболеваний, агрессии или бешенства, соответствующий внесли в среду, 6 июля, в Госдуму РФ.

В документе, размещенном электронной базе Госдумы говорится: «Животных, содержащихся в приютах для животных, умерщвлять запрещено, за исключением случаев: 1) необходимости прекращения непереносимых физических страданий нежизнеспособных животных при наличии достоверно установленных специалистом в области ветеринарии тяжелого неизлечимого заболевания животного»

В законопроекте также говорится, что «усыпление» животных будет разрешено, если у тех обнаружены «неизлечимые последствия острой травмы, несовместимые с жизнью, проявление немотивированной агрессивности, проявления клинических признаков бешенства».

«Процедура умерщвления может проводиться только специалистом в области ветеринарии гуманными методами, гарантирующими быструю и безболезненную смерть», – отмечается в документе.

Также в пояснительной записке к проекту говорится: «Граждане обязаны нести ответственность за судьбу животного. Отсутствие обязательной регистрации домашних животных и административной ответственности противоречит основным принципам обращения с животными – воспитание у населения нравственного и гуманного отношения к животным».

Москва, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»