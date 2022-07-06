Захарова прокомментировала призыв британских министров к Борису Джонсона уйти в отставку

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в среду, 6 июля, прокомментировала сообщения СМИ о просьбе подавших в отставку членов кабинета министра Великобритании к Борису Джонсону последовать их примеру и покинуть пост главы правительства.

В своем телеграм-канала Захарова написала: «Представляете, сами министры упрашивают своего руководителя прекратить этот позор. Кто смог, уже ушел. Остальные надеются уговорить шефа. А пусть попробуют свою любимую фразу, которую они обычно используют, меняя режимы :«Boris must go» (Борис должен уйти, – прим. ред.). Или свой режим менять сложнее?»

Москва, Иван Бабурин

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