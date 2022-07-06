Китай обвинил США в «технологическом терроризме»

Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь на очередной ведомственной пресс-конференции в среду, 6 июля, осудил США за то, что они подталкивают голландскую компанию прекратить продавать Китаю оборудование для производства чипов, назвав действия США типичным примером «технологического терроризма», – сообщает агентство Синьхуа.

Отвечая на вопрос о том, что США настаивают, чтобы Нидерланды запретили компании ASML продавать Китаю высокотехнологичное оборудование, предназначенное для производства чипов, Чжао Лицзянь заявил: «Это является еще одним примером того, как США злоупотребляют национальной мощью и используют технологическую гегемонию для проведения «дипломатии принуждения».

«В нынешнем контексте глобализации американская сторона неоднократно политизировала и идеологизировала научно-технологические и торгово-экономические вопросы, а также использовала их в качестве инструмента. «Технологическая блокада» других стран со стороны США приведет лишь к тому, что соответствующие страны станут более бдительными и осознают, что полагаться исключительно на США в вопросе технологий не получится», – сказал китайский дипломат и добавил: «Это также подтолкнет другие страны мира ускорить достижение независимости и самостоятельности в сфере науки и технологий».

Пекин, Иван Бабурин

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