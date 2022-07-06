СМИ: Россия, Китай и Иран готовятся к учениям в Латинской Америке

Портал The Washington Free Beacon со ссылкой на аналитический центр Center for a Secure Free Society в среду, 6 июля, написал, что Россия, Китай и Иран ведут подготовку к серии масштабных учений в Латинской Америке, – сообщает Интерфакс.

The Washington Free Beacon пишет: «Иран, Россия и Китай готовят серию значительных военных учений в Латинской Америке в качестве демонстрации силы, свидетельствующей о том, что вооруженные силы этих стран могут добраться до США. В военных маневрах под названием Sniper Frontier в Западном полушарии, кроме РФ, КНР и Ирана, примут участие еще 10 стран. При этом в середине августа учения примет у себя Венесуэла».

Также портал отмечает, что планы предстоящих учений «являются наиболее явной демонстрацией того, как противники США в регионе развивают отношения с РФ, КНР и Ираном». Так, ранее в этом году президент Венесуэлы Николас Мадуро в рамках турне по Ближнему Востоку подписал соглашение сроком на 20 лет о сотрудничестве с Ираном. The Washington Free Beacon также напоминает, что ранее президент Никарагуа обновил оборонное соглашение с Россией, разрешающее допуск российских военных на свою территорию.

Вашингтон, Иван Бабурин

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