Москва призывает США с союзниками перестать пугать мир несуществующей российской «химугрозой»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в связи с 100-й сессией Исполнительного совета Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) в среду, 6 июля, заявила, что Москва призывает политические круги западных стран прекратить запугивать мировую общественность несуществующей «химической угрозой» со стороны России», – сообщается на сайте МИД России.

В заявлении Захаровой говорится: «В очередной раз евроатлантические союзники во главе с США демонстрируют разрушительный для ОЗХО настрой на дальнейшую политизацию деятельности этой многосторонней площадки. Теперь оголтелым нападкам с ничем не обоснованными обвинениями в нарушении КЗХО подвергается уже не только Сирия, но и Россия. В дополнение к ранее озвученным инсинуациям на тему «дела Скрипалей» и мнимого «отравления» Алексея Навального добавились обвинения в якобы подготовке выполняющими задачи в рамках специальной военной операции на территории Украины союзными войсками России, ДНР и ЛНР применения токсичных химикатов или химоружия».

«Все это происходит на фоне того, что практически ежедневно поступает достоверная информация «о готовящихся украинскими фашиствующими националистами на Юге и Юго-Востоке Украины химпровокаций и диверсий на объектах химпромышленности», – заявляет представитель российского МИДа.

Мария Захарова также отмечает, что «нельзя не видеть опасных последствий ситуации, когда киевскому режиму выдается, по сути, индульгенция на совершение любых, вплоть до самых гнусных, преступлений, будь то с химическим оружием или опасными химикатами, утечка которых может обернуться массовой гибелью людей и длительным заражением местности. Таким образом многократно возрастают риски тягчайших военных преступлений, вина за это целиком и полностью будет лежать на тех, кто, игнорируя свои обязательства по КЗХО, делает возможным развитие событий на Украине по наихудшему сценарию».

«Призываем политические круги стран Запада прекратить запугивать мировую общественность несуществующей «химической угрозой» со стороны России», – заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства.

Москва, Иван Бабурин

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