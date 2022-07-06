Минобороны РФ: Украинские боевики устроили позиции с переносными зенитными комплексами на крыше здания Красного Креста

Начальник Национального центра управления обороной (НЦУО) РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев на брифинге в среду, 6 июля, сообщил, что украинские неонацисты на крыше здания Одесской областной организации Общества Красного Креста Украины оборудовали позиции с переносными зенитно-ракетными комплексами (ПЗРК).

Генерал-полковник Мизинцев в ходе брифинга сказал: «На крыше здания Одесской областной организации Общества Красного Креста Украины военнослужащие ВСУ оборудовали позиции с переносными зенитно-ракетными комплексами, в том числе иностранного производства, а на прилегающей территории разместили бронетехнику».

«Несмотря на неоднократные заявления Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию, эти и другие подобные факты до настоящего времени остаются без внимания Всемирной организации здравоохранения и мировой общественности», – сообщил представитель российского минобороны.

«В очередной раз призываем Организацию Объединенных Наций, Всемирную организацию здравоохранения, Международный Комитет Красного Креста и другие международные организации оказать влияние на официальный Киев и принять действенные меры по недопущению использования вооруженными формированиями Украины объектов медицинской инфраструктуры в военных целях», – заявил Михаил Мизинцев.

Москва, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»