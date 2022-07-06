Джонсон не собирается в отставку, не смотря на призыв министров

Председатель кабинета министров Великобритании Борис Джонсон в среду, 6 июля, после встречи вечером с группой членов своего правительства в резиденции на Даунинг-стрит,10, заявил им, что не покинет свой пост, – сообщает телеканал Sky News.

Согласно информации телеканала члены британского правительства ранее прибыли в премьерскую резиденцию, чтобы убедить Джонсона освободить кресло ввиду нового скандала и череды отставок министров.

Собеседники телеканала ITV, в свою очередь, отметили, что Джонсон заявил собеседникам, что они должны либо поддержать его и «сосредоточить усилия на достижении экономического роста» нынешним летом, либо столкнуться с «хаосом борьбы за лидерство» в партии и давлением оппозиции, которая будет добиваться скорейшего проведения выборов в Парламент.

«Работа премьера состоит в том, чтобы вести страну сквозь трудные времена. Справились с ковидом, справимся и с этим», – заявил Джонсон, сообщает ITV.

Газета TheTimes также сообщает, что британский премьер не собирается покидать свой пост добровольно.

«Борис Джонсон заявил министрам кабинета министров, что он не уйдет в отставку, поскольку считает, что это приведет к месяцам хаоса и нестабильности», – пишет газета.

Отметим, что также в среду, 6 июля, знаменитая британская писательница Джоан Роулинг также призвала Бориса Джонсона покинуть должность.

В своем Twitter Роулинг написала: «Боже милостивый. Когда твоя лопата начинает плавиться от палящего жара земного ядра, прекращай рыть (себе могилу)». Свой пост «мама Гарри Поттера» сопроводила хештегом #JohnsonMustGo.

Напомним, что за последние 24 часа из-за утраты доверия к Джонсону свои посты оставили 38 членов его правительства.

Лондон, Иван Бабурин

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