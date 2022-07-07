Пентагон: Украина чем больше получает, тем больше хочет

Высокопоставленный представитель министерства обороны США в ходе телефонного брифинга в четверг, 7 июля, заявил, что Украина сильнее расширяет свои запросы, чем больше военной помощи получает от Запада, – сообщает РИА Новости.

Представитель Пентагона, в частности, сказал журналистам: «Они хотят вертолеты, совершенно точно. Ударные вертолеты, противовоздушные и противоракетные системы защиты, которые мы есть у большинства наших союзников и партнеров. Похоже, что они хотят таких же возможностей. И чем больше они могут получить, тем больше хотят».

Следует отметить, что за время нахождения Джо Байдена в должности президента США, Соединенные Штаты предоставили Украине военной помощи на сумму в 6,8 миллиарда долларов, из которых 6,1 миллиарда были выделены с начала российской военной спецоперации, т.е. – с 24 февраля по сегодняшний день.

Вашингтон, Иван Бабурин

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