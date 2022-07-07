Лавров не заметил отсутствия глав МИД стран G7, «бойкотировавших» ужин на встрече G20

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в четверг, 7 июля, сообщила, что министр иностранных дел России Сергей Лавров во время официального званого ужина глав МИД стран G20 в Индонезии не заметил отсутствия «бойкотирующих» мероприятие коллег из «Большой семерки», – сообщают СМИ.

Комментируя информацию о том, что министры стран G7 отказались присутствовать на ужине из-за участия главы МИД РФ, Захарова сказала: «Лавров в ходе ужина провел целый ряд двусторонних контактов и не заметил отсутствия, как выясняется, бойкотирующих».

Отметим, что ранее в четверг, 7 июля, глава МИД Индонезии Ретно Марсуди подтвердила японскому агентству Kyodo информацию о том, что министры иностранных дел стран G7 (Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония) не приняли участие в официальном званном ужине в рамках встречи глав внешнеполитических ведомств Группы двадцати (G20) на Бали.

Японское информагентство также написало, что министр иностранных дел Японии Ёсимаса Хаяси заявил, что «считает неуместным» участие в ужине из-за «вероятности того, что на нем будет присутствовать министр иностранных дел России».

Бали, Иван Бабурин

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