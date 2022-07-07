Евродепутаты осудили США за отмену права на аборт

Депутаты Европарламента в четверг, 7 июля, большинством голосов осудили прекращение конституционной защиты абортов в Соединенных Штатах и призвали закрепить такие гарантии в Хартии основных прав Евросоюза, – сообщает Associated Press.

Согласно информации агентства «законодатели Европарламента 324 голосами против 155 при 38 воздержавшихся приняли резолюцию, которая зафиксировала осуждение 27 стран-членов ЕС после того, как Верховный суд США вынес свое решение 24 июня».

Вице-президент парламентского альянса социалистов и демократов Элен Фритзон заявила следующее: «Это преподает нам урок: права женщин и девочек нельзя воспринимать как нечто само собой разумеющееся, и мы всегда должны бороться за их защиту».

«США ясно показали, почему мы должны использовать все доступные инструменты для защиты права на аборт в ЕС», – заявил президент либеральной группы «Обновление Европы» в Европарламенте Стефан Сежурне.

Напомним, 24 июня в США было отменено конституционное право на аборты.

Страсбург, Иван Бабурин

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