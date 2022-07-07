Путин: На Украине мы еще всерьез ничего не начинали

Президент России Владимир Путин в Кремле на встрече с лидерами фракций политический партий в Госдуме (КПРФ, «Справедливая Россия – За правду», ЛДПР, «Единая Россия» и «Новые люди» ) в четверг, 7 июля заявил, что Россия на Украине еще ничего не начинала всерьез.

На встрече с лидерами фракций Владимир Путин, в частности, заявил следующее: «Сегодня мы слышим, что нас хотят победить на поле боя, ну, что тут сказать, пусть попробуют».

Что касается специальной военной операции на Украине, президент заявил, что Россия еще ничего не начинала всерьез.

«Мы всерьез-то еще ничего не начинали», – сказал Путин.

Кроме того, Путин на встрече с лидерами фракций Госдумы заявил, что после 24 февраля всем ветвям власти требовалось действовать решительно, согласованно и быстро.

«Дума именно так и работала», – сказал российский лидер.

Москва, Иван Бабурин

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