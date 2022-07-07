Путин: Партий у нас много, а Родина – одна!

Президент России Владимир Путин на встрече с руководством нижней палаты парламента и лидерами парламентских фракций в четверг, 7 июля, заявил, что партий много, а Родина – одна.

В частности, президент России заявил: «Считаю, что все фракции подтвердили свою политическую состоятельность и зрелость, действовали консолидированно и сплоченно, как настоящие государственники и патриоты России, для которых в сложных условиях любые межпартийные разногласия уходят на второй план. Потому что партий-то у нас много. А Родина – одна. И нет ничего важнее и выше судьбы Отечества».

«Все фракции Госдумы подтверждают состоятельность и зрелость, действуют как настоящие государственники и патриоты, ведь Родина – одна, и нет ничего важнее ее судьбы», – подчеркнул российский лидер.

Москва, Иван Бабурин

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