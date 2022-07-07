Бойцов ЛНР и ДНР приравняют в статусе к российским военным

Президент России Владимир Путин на встрече с лидерами фракций в Госдуме в четверг, 7 июля, поддержал идею приравнять в статусе бойцов ЛНР и ДНР к российским военнослужащим.

Комментируя выступление главу фракции партии «Справедливая Россия – За правду» Сергея Миронова, Путин сказал: «Что касается приравнивания военнослужащих ЛНР и ДНР к российским военнослужащим, я полностью это поддерживаю. Более того, на практике это реализуется. Если есть какие-то вещи, которые еще не доработаны, нужно посмотреть, обязательно сделать».

«То же самое касается наших пограничников. Федеральная служба безопасности вышла с таким предложением, я с этим согласен», – заявил глава государства.

Москва, Иван Бабурин

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