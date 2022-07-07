В Берлине считают, что украинский посол должен покинуть Германию

Известный немецкий журналист и писатель Сабина Реннефанц в четверг, 7 июля, заявила, что посол Украины в Германии Андрей Мельник должен покинуть Берлин из-за неподобающего поведения, – сообщает немецкое издание Der Spiegel.

В своей колонке для Der Spiegel Реннефанц написала: «Уход посла Украины Андрея Мельника запаздывает не из-за его давно известного восхищения скандальным националистическим лидером Степаном Бандерой , а из-за его тщеславия и неподобающего поведения».

«В начале войны казалось, что Андрей Мельник – удача для украинцев: красноречивый, со связями, острый на язык. Свой авторитет он заработал на аплодисментах и симпатиях солидарной с Украиной публики. Но это работало в первые недели, когда была большая солидарность с Украиной. С течением времени в Мельнике можно было обнаружить радикализацию, которую мы знаем по другим фигурам, находящимся на виду, своего рода опьянение. Каждое утро просыпаешься с тревожным вопросом: что он опять сказал? Кого он сейчас оскорбил?», – задается вопросом колумнист Der Spiegel.

Сабина Реннефанц возмущается тем, что Мельник «назвал бригадного генерала и бывшего советника Меркель «жалким неудачником», а философов и писателей, ставивших под сомнение поставки оружия, – «псевдоинтеллектуальными неудачниками».

Мельник назвал канцлера Шольца «оскорбленной ливерной колбасой» – ведь он изначально не поехал в Киев, поскольку федеральный президент Франк-Вальтер Штайнмайер не был приглашен».

«Неразумно так отталкивать тех, от кого зависишь. Поставки оружия и выплаты помощи одобряют не желто-синие твиттеровцы, а федеральное правительство», – отмечает в своей колонке г-жа Реннефанц.

Берлин, Иван Бабурин

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