Израиль наградит Байдена за борьбу с антисемитизмом

Президент Израиля Ицхак Герцог вручит президенту США Джо Байдену во время визита в Израиль «Президентскую медаль» за борьбу с антисемитизмом и за приверженность безопасности государства Израиль, – сообщает израильские СМИ.

В канцелярии президента Израиля сообщили, что Джо Байдена наградят «за то, что он является верным другом Израиля, за его приверженность безопасности государства Израиль и за его борьбу с антисемитизмом и теми, кто распространяет ненависть в отношении еврейского государства».

Отмечается также, что «Президентская медаль» в Израиле вручается частным лицам и организациям за вклад в израильское общество, в поддержание мира, а также за вклад в общественную и культурную жизнь страны.

Учрежденная в 2012 году «Президентская медаль» вручалась 26 раз, среди награжденных были Генри Киссинджер, Джудит Фелд Карр, Барак Обама, Билл Клинтон, Эли Визель, Ангела Меркель, Меир Лау и другие.

Визит президента США Джо Байдена в Израиль запланирован на 13-14 июля.

Тель-Авив, Иван Бабурин

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