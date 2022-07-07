Минобороны РФ: Украинские неонацисты силой удерживают персонал в заминированном детском доме

Начальник Национального центра управления обороной (НЦУО) РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев на брифинге в четверг, 7 июля, сообщил, что украинские неонацисты с целью провокации насильно удерживают персонал детского дома в заминированном здании.

В ходе брифинга генерал-полковник Мизинцев сказал: «В Славянске Донецкой Народной Республики украинскими националистами готовится очередная циничная провокация с гибелью мирного населения для обвинения российских Вооруженных Сил в нанесении неизбирательных ударов по гражданским объектам. С этой целью в здании детского дома «Тополек» неонацисты насильно удерживают персонал учреждения. При этом, здание заминировано и боевики националистических подразделений планируют его взорвать с началом нанесения российскими войсками артиллерийских ударов по военным объектам».

Кроме того, по словам представителя минобороны России, в Змиеве Харьковской области и городе Запорожье в зданиях школы и гимназии сосредоточены подразделения ВСУ и националистических формирований, оборудованы огневые позиции и склады боеприпасов.

«В Авдеевке Донецкой Народной Республики во внутреннем дворе многоэтажного жилого дома размещены боевики украинских националистических формирований, тяжелое вооружение и бронетехника. При этом, жителям под предлогом обеспечения безопасности запрещено покидать свои квартиры. В Северске Донецкой Народной Республики в жилых домах размещены националисты вооруженных формирований Украины, которые занимаются грабежом. Чувствуя полную безнаказанность, боевики проявляют особую жестокость и цинизм к жителям города, включая стариков, женщин и детей», – рассказал журналистам Михаил Мизинцев.

Москва, Иван Бабурин

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