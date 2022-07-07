Еврокомиссия отказалась одобрить новый кредит для Украины

Новый кредит Украине в размере €1,5 млрд. по линии Европейского инвестиционного банка отказываются одобрять бюджетные органы Еврокомиссии (ЕК) из-за опасений, что Киев не сможет вернуть деньги, – сообщает агентство Bloomberg.

Агентство отмечает, что ЕК выступает гарантом для кредитов за пределами Евросоюза. При этом провизия по кредиту (сумма предполагаемых убытков, которая, скорее всего, не будет получена) устанавливается в размере 9% от общего финансирования. Однако, в создавшейся ситуации с Украиной бюджетные органы ЕК настаивают на том, чтобы поднять провизию до 70%.

Для решения вопроса, утверждает Bloomberg, в ЕК рассматривают варианты передачи части этих рисков отдельным странам Евросоюза, а также Европейскому инвестиционному банку.

Брюссель, Иван Бабурин

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