Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский в четверг, 7 июля, заявил, что Россия 11 июля проведет очередную неформальную встречу участников Совета Безопасности ООН, посвященную украинскому нацизму, – сообщают СМИ.

В своем Telegram-канале Полянский написал: «В понедельник, 11 июля, в 15.00 по NY/22.00 по Москве мы проводим очередное неформальное заседание СБ ООН по «Формуле Арриа», посвященное нацизму и фашизму на Украине».

Встреча станет «ответом тем западным коллегам, которые подвергают сомнению одну из целей нашей СВО на Украине – денацификацию», обвиняя российскую сторону в «преувеличении масштаба проблемы», – сообщил также первый зам российского постпреда в ООН и добавил, что на мероприятии будут представлены фото- и видеоматериалы.

Нью-Йорк, Иван Бабурин

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