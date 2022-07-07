Главный евродипломат видит причину кризиса в отсутствии мирового правительства

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в четверг, 7 июля, комментируя встречу министров иностранных дел G20, посетовал на отсутствие «мирового правительства», – сообщают СМИ.

В своем блоге Боррель написал: «Мир борется с «войной, голодом и чумой», и многосторонних действий для борьбы с ними не хватает. В принципе, G20 могла бы сыграть решающую роль в построении связей и мобилизации необходимых международных коалиций, но этому мешает растущая геополитическая напряженность».

«Проблема международной политики заключается в том, как производить общественные блага и заботиться о глобальном достоянии: о сохранении мира и безопасности, о вакцинации населения планеты, преодолении климатического кризиса, защите биоразнообразия, борьбе с уклонением от уплаты налогов. Но в отсутствие мирового правительства всё это трудно осуществить, потому что требует огромных усилий сотрудничества и солидарности», – отметил Боррель.

«Это тем более актуально сегодня, когда российская спецоперация на Украине углубила геополитические разногласия», – добавил глава европейской дипломатии.

Брюссель, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»