Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь на брифинге в четверг, 7 июля, заявил, что самой большим препятствием развитию и угрозой миру являются США, – сообщают СМИ.

Комментируя заявление главы агентства внутренней разведки США, что Китай представляет собой самую большую долгосрочную угрозу национальной и экономической безопасности других стран, Чжао Лицзянь сказал: «Американский политик разыгрывает так называемую «китайскую угрозу», чтобы очернить и напасть на Китай. Его замечания полностью разоблачают его укоренившийся менталитет холодной войны и идеологические предубеждения».

Кроме того китайский дипломат напомнил, что «США за свою более чем 240-летнюю историю США не воевали всего 16 лет, что придало им славу самой воинственной нации в истории человечества».

Чжао Лицзянь отметил, что старший научный сотрудник оборонных программ Фонда наследия США Дакота Вуд заявляла, что «каждые 15 лет или около того США будут ввязываться в конфликты, чтобы защитить свою гегемонию и корыстные завоевания. США нарушают цели и принципы Устава ООН и основные нормы международных отношений, злоупотребляют своим экономическим, научным и военным превосходством, ведут войны в различных местах и разжигают рознь и конфликты, и подавление компаний из других стран, включая союзников США».

Пекин, Иван Бабурин

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