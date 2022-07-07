Глава секретной службы США ушел в отставку

Президент США Джо Байден в четверг, 7 июля, заявил, что директор Секретной службы Соединенных Штатов Джеймс Мюррей уходит в отставку, – сообщают СМИ.

В документе, опубликованном на сайте Белого дома, говорится: «Джим воплощает в себе смысл служения и защищает семьи президентов США, как если бы они были частью его собственных. Мы невероятно признательны ему за службу стране и нашей семье. Мюррей «сделал долгую и выдающуюся карьеру на федеральной и военной службе в течение трех десятилетий, включая последние три года в качестве директора Секретной службы США».

Джеймс Мюррей был назначен на должность директора Секретной службы США в мае 2019 года по решению занимавшего в то время пост президента США Дональда Трампа.

Секретная служба США отвечает за охрану первых лиц государства и входит в структуру американского министерства внутренней безопасности.

Вашингтон, Иван Бабурин

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