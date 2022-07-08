Путин: Из-за действий Запада ситуация на мировых рынках продовольствия будет напряженной

Президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства пятницу, 8 июля, заявил, что ситуация, складывающаяся на мировых рынках продовольствия, будет напряженной из-за ошибочных действий Запада.

Выступая перед членами правительства, Владимир Путин, в частности, сказал: «В силу ряда обстоятельств объективного и субъективного характера ситуация на мировых рынках продовольствия будет напряженной. Это результат ошибочных действий наших некоторых (западных) партнеров, прежде всего в сфере энергетики и макроэкономической политики, и все отсюда вытекает дальше».

Российский лидер заявил, что необходимо «воспользоваться результатами труда наших сельхозпроизводителей, чтобы обеспечить внутренний рынок всеми базовыми продуктами питания, уделив внимание отрасли переработки этих продуктов».

«Но имея в виду те сложности, которые будут возникать на мировых рынках продовольствия, связанные с неизбежной мировой продовольственной инфляцией, мы должны выполнить все свои обязательства перед нашими традиционными постоянными партнерами», – сказал также Владимир Путин.

Президент России призвал главу минсельхоза Дмитрия Патрушева продолжать держать в поле внимания такие темы, как «семена, племенной материал, ветеринарные препараты, кормовые добавки, сельхозтехника». При этом Путин отметил, что в целом АПК демонстрирует хорошие темпы развития.

Москва, Иван Бабурин

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