Путин: Экономический блицкриг против России провалился

Президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства пятницу, 8 июля, заявил, заявил, что благодаря действиям ЦБ и мерам кабмина, экономический блицкриг Запада в отношении России провалился.

В частности, Владимир Путин сказал: «В результате действий ЦБ, в результате мер, которые своевременно принимались правительством РФ, были поддержаны Государственной думой и Советом Федерации, многое удалось сделать. И так называемый блицкриг, который задумали наши недоброжелатели в отношении России, экономический блицкриг, он, конечно же, провалился».

Москва, Иван Бабурин

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