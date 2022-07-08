Россия может отменить визовый режим с Грузией в текущем году

Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Казбек Тайсаев, выступая на «Грузино-российском диалоге 2022» в пятницу, 8 июля заявил, что Россия может отменить визы для граждан Грузии в 2022 году – сообщает Sputnik Georgia.

Отвечая на вопросы участников мероприятия, в котором принимают участие ведущие эксперты и журналисты Грузии и России, Тайсаев сказал: «Огромное количество людей приезжают в Российскую Федерацию, поступают в вузы. Считаю, настало время отменить визовый режим и восстановить авиасообщение, так как их проблемы, связанные с этой темой, тормозят наши отношения. Максимально приложим усилия, чтобы в этом году был отменен визовый режим или упрощен».

Москва, Иван Бабурин

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